В Хабаровске возбудили уголовное дело за незаконную рубку деревьев Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

В полицию Хабаровска поступило сообщение о незаконной рубке деревьев около жилого дома №25 по переулку Фабричному. Неизвестные срубили восемь деревьев различных дальневосточных пород, причинив ущерб на сумму более шести тысяч рублей.

Полицейские сделали однозначный вывод об отсутствии состава преступления и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

- По требованию прокурора Индустриального района города Хабаровска возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений в значительном размере», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Проводится предварительное расследование, идут поиски неизвестных, незаконно срубивших деревья.

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