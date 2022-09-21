В Хабаровске возбудили уголовное дело за незаконную рубку деревьев
Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН
В полицию Хабаровска поступило сообщение о незаконной рубке деревьев около жилого дома №25 по переулку Фабричному. Неизвестные срубили восемь деревьев различных дальневосточных пород, причинив ущерб на сумму более шести тысяч рублей.
Полицейские сделали однозначный вывод об отсутствии состава преступления и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
- По требованию прокурора Индустриального района города Хабаровска возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений в значительном размере», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Проводится предварительное расследование, идут поиски неизвестных, незаконно срубивших деревья.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru