Михаил Дегтярев сделал официальное заявление о мобилизации в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В телеграм-канале губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева «Пулемет Дегтярева» было опубликовано официальное обращение главы к жителям региона.

- 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в РФ». Согласно этому документу, ответственность за обеспечение призыва ложится на губернаторов регионов страны. В регионе сегодня была создана призывная комиссия по мобилизации. Я ее возглавил, а заместителем стал комиссар региона Юрий Лайко. Все задачи, согласно указу, будут выполнены. Я дал указания органам местного самоуправления, которые контролируются. Кроме того, отменяются отпуска руководителей правительства края, администрации губернатора, в органах исполнительной власти и местного самоуправления. Также мною подписано постановление об уравнивании в правах на меры региональной поддержки добровольцев и военнослужащих Министерства обороны и Росгвардии. Наша сила в единстве и сплоченности. Я верю, что победа будет за нами. С нами Бог, а за нами - правда, - сказал Михаил Дегтярев.

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