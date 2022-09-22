Хабаровский и Пермский театры кукол устроят гастроли по обмену с лучшими спектаклями для детей

Хабаровский и Пермский театры кукол устроят гастроли по обмену Фото: kukla-xa.ru

Хабаровский краевой театр кукол представит зрителям свои лучшие спектакли из детского репертуара. Постановки пройдут в Пермском театре кукол с 1 по 9 октября. Все они будут доступны по «Пушкинской карте». Среди спектаклей:

- «Дедушкины сказки» (для детей старше трех лет), показы 1, 7, 8 и 9 октября;

- «Волшебное кольцо» (5+), показы 2, 4 и 5 октября;

- «Сказка о потерянном времени» (6+), показы 5, 6, 7, 8 и 9 октября.

В это же время Пермский театр кукол покажет хабаровчанам свои лучшие постановки для юных зрителей.

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