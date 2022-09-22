Михаил Дегтярев возглавил призывную комиссию по мобилизации в Хабаровском крае Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в РФ». В этот же день губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев создал и возглавил призывную комиссию по мобилизации. Зампредом ее стал военный комиссар региона Юрий Лайко.

- Все задачи по указу правительством Хабаровского края будут выполнены. Я дал указания органам местного самоуправления и держу их под личным контролем, - сказал Михаил Дегтярев.

В связи с ситуацией отпуска руководителей в краевом правительстве, администрации губернатора, органах исполнительной власти и местного самоуправления были отменены. Глава региона также подписал постановление, согласно которому права на меры региональной поддержки уравниваются для добровольцев и военнослужащих Минобороны и Росгвардии.

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