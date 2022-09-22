Под председательством мэра Хабаровска в Москве прошла встреча Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ

В Москве прошла встреча Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ Фото: Администрация Хабаровска

19 сентября Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ - прим. ред.) провела международную конференцию «Комплексное внедрение цифровых решений. Опыт реализации проекта «Умный город» в Московском доме национальностей. На связь с участниками встречи вышли космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Денис Матвеев с борта МКС.

- В 2023 году Ассамблее, объединяющей 85 городов, исполнится 25 лет, а ее столице - Хабаровску - 165 лет! Четверть века ассамблея своей деятельностью объединяет воедино многонациональные народы стран СНГ, сохраняет их богатое историческое, культурное и духовное наследие, обеспечивает межнациональный мир и согласие на постсоветском пространстве. Сейчас перед городами стоит множество задач в административной и хозяйственной областях, в том числе по реализации программы «Умный город». Она позволит обеспечить безопасность и комфорт горожан в наши дни, - сказали космонавты.

Они пожелали участникам ассамблеи плодотворной работы и новых достижений на благо жителей городов.

- Все предложения, которые уже прозвучали и еще прозвучат, примем в работу. Мы сделаем подробную инструкцию, руководство для дальнейших действий. Прежде всего - это цифровизация. Для муниципалов важна экономия любой копейки. И когда кто-то из городов разработал решение, приемлемое для других - давайте будем им делиться. Мы все - большая семья. Поэтому я всем признателен. Желаю всем здоровья и плодотворной работы, - сказал Сергей Кравчук.

В конце встречи мэру Хабаровска от Российского комитета ветеранов войны и военной службы вручили орден Александра Невского второй степени.

Также в Москве прошло совместное расширенное заседание правления и экспертного совета МАГ. Были определены приоритеты работы на будущее, составлен план мероприятий на 2023 год. Мероприятия проходили как очно, так и в формате видеоконференции.

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