В Хабаровском крае развивают спортивную отрасль Фото: Правительство Хабаровского края

Больше половины жителей Хабаровского края, то есть почти 600 тысяч человек, регулярно занимаются спортом и тренировками. В связи с этим в Хабаровском крае запустили проект «Доступный спорт». Все лето в 14 муниципалитетах проводились бесплатные тренировки и мастер-классы для горожан.

Дворовые тренеры и инструкторы появились в Вяземском, Хабаровском, Бикинском, Солнечном и других районах Хабаровска. Осенью они продолжат работу с любителями спорта по месту жительства. В зависимости от погоды занятия будут проходить в крытых сооружениях или на улице. Зимой пройдет конкурс на лучший сезонный каток в регионе.

- Задача, которую нам поставил губернатор края - сделать спорт массовым и доступным на всей территории региона. Есть такой принцип «от массовости к мастерству», поэтому был запущен проект «Доступный спорт, - рассказал Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края.

В Хабаровском крае действуют также и спортивные проекты, направленные на молодежь, такие как «Самбо в школу», «Футбол в школе», «Киокусинкай в школу» и другие.

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