«Хабаровские авиалинии» привлекают пилотов из других регионов в Хабаровск Фото: Правительство Хабаровского края

Краевая компания «Хабаровские авиалинии» привлекает пилотов из других регионов страны. В марте на работу приняли четверо пилотов, в сентябре - еще семерых. За последние три года в авиакомпанию приняли 26 новых пилотов. Часть из них оформили по госпрограмме повышения мобильности трудовых ресурсов. Участники программы могут рассчитывать на компенсацию затрат при переезде, аренде жилья и обучении на Дальнем Востоке.

«Хабаровские авиалинии» включены в список предприятий, получивших возможность привлекать специалистов из всех регионов России в рамках программы повышения мобильности трудовых ресурсов.

Олег Золотихин и Алексей Гурьков - одни из приглашенных по программе пилотов. Они вместе закончили Сасовское летное училище гражданской авиации и переехали на Дальний Восток работать в «ХабАвиа» вторыми пилотами.

- Обрадовался переезду в Хабаровский край - здесь красивая природа, неповторимый ландшафт. Но и работать в таком регионе непросто из-за сложных метеорологических условий, прежде всего - в северных районах края. К примеру, в Аяне из-за сильного ветра подчас не можем зайти на посадку. Приходится переносить время вылета, ждать, пока ветер стихнет, - рассказал Алексей Гурьков.

С прошлого года «Хабаровские авиалинии» начали расширяться - компания приобрела два самолета L-410 и один Ан-24. Соответственно, возникла потребность и в расширении штата пилотов. В дальнейшем планируется закупка новых воздушных судов. На данный момент в распоряжении авиакомпании 12 самолетов. Эскадрилья L-410 насчитывает 22 пилота, летный состав Ан-24 и Ан-26 - 36 человек.

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