Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил производство импортозамещенных «Суперджетов»

SSJ-NEW – отечественная версия самолета Superjet 100 Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев совместно с гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым и главой Объединенной авиастроительной компании Юрием Слюсарем оценили производство отечественных самолетов SSJ-NEW на базе КнААЗа. На данный момент на заводе собирают одновременно пять планеров для «Суперджетов». Начало выпуска самолетов запланировано на следующий год.

SSJ-NEW - отечественная версия самолета Superjet 100, с российскими двигателями ПД-8 и имеющая около 40 отечественных систем и компонентов взамен. На первом опытном самолете ведется монтаж систем и оборудования, а еще один планер передан в Центральный аэрогидродинамический институт для статических испытаний. Завершить испытания и пройти сертификацию планируют до конца 2023 года.

- Мы заключили с ОАК соглашение о социально-экономическом партнерстве. Этот документ - дорога с двухсторонним движением: предприятия Ростеха наращивают объемы деятельности, создают новые рабочие места, увеличивают налоговые отчисления, а регион создает в Комсомольске-на-Амуре комфортную среду для авиастроителей и их семей, условия для подготовки квалифицированных кадров. Наша совместная работа способствует решению задач в сфере импортозамещения и организации крупносерийного производства пассажирских самолетов, нужных стране, - сказал Михаил Дегтярев.

Работы по SSJ-NEW ведутся в рамках программы по запуску в производство российских гражданских самолетов. До 2030 года авиаперевозчики получат более 140 самолетов SSJ-NEW, около 270 МС-21, по 70 Ил-114-300 и Ту-214, а также 12 Ил-96-300. Самолеты будут изготавливаться полностью из отечественных деталей.

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