Бывший декан ХГУЭП Василий Ширяев скончался в Хабаровске Фото: pravo.khv.ru

Василий Николаевич Ширяев, заслуженный юрист России и профессор, бывший руководитель юридического факультета ХГУЭП, скончался 20 сентября в возрасте 78 лет. Он много лет преподавал и занимал должность декана университета. Василий Ширяев внес весомый вклад в подготовку кадров в области юриспруденции для всего Дальнего Востока.

Прощание с Василием Николаевичем пройдет 23 сентября в 11:40 в ритуальном зале МУП «Спецкомбинат» на Карла Маркса, 168. Родные, коллеги, ученики и близкие друзья соберутся, чтобы проститься с профессором, наставником, товарищем, который посвятил свою жизнь любимому делу.

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