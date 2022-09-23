«Ярмарка здоровья» стартовала в Хабаровске 23 сентября в онлайн-формате Фото: Администрация Хабаровска

В ярмарке участвуют больше 40 компаний, которые представляют товары и услуги для ЗОЖ, госучреждения здравоохранения, образовательные медицинские организации, спортивные школы и клубы. На площадке они выставляют видео и презентации, которые освещают темы здоровья, формирования ЗОЖ, профилактики вредных привычек, сохранения семейных ценностей.

- С платформы можно загрузить информационные материалы, статьи, листовки с пропагандой здорового образа жизни, правилами оказания первой помощи, советами о том, как избежать стрессов и переутомления, - рассказали в мэрии Хабаровска.

На площадке также можно посмотреть список запланированных мероприятий в городе, посвященных здравоохранению.

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