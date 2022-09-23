Губернатор Хабаровского края провел личный прием граждан Фото: @Degtyarev_Info

Глава региона встретился с жителем Хабаровска Константином Баловым. Он принимал участие в СВО на Донбассе, но в апреле был вынужден вернуться домой из-за тяжелого ранения. Он прошел лечение в краевой столице, после чего обратился в соцзащиту за единовременной денежной помощью, которая полагается жителям нашего края в таких случаях. Постановление о выплатах было подписано губернатором еще в марте. Но Константину отказали, так как он не относится ни к одной из категорий лиц, указанных в документе.

- Эту несправедливость мы устранили еще вчера. Накануне я подписал постановление, уравнивающее в правах раненых добровольцев и военнослужащих. Участники СВО претендуют на выплаты в размере от 300 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученного ранения, - сказал Михаил Дегтярев.

Если тяжесть ранения определить невозможно, помощь будет оказана в размере 150 тысяч. Это правило действует по отношению к добровольцам, лечащимся в гражданских учреждениях, где не определяют тяжесть ранения. В связи с этим глава края поручил министру соцзащиты отработать вопрос по выдаче добровольцам справок, аналогичных тем, которые получают военнослужащие. Поэтому Константин получит 150 тысяч сразу, а остальную часть суммы - после уточнения тяжести ранения бойца.

Также к губернатору обратились жители Верхнебуреинского района, где с начала учебного года ученики из Усть-Ургала не могут добраться в школу в соседнем селе. У автобуса, который должен был возить детей, истек срок техосмотра, а поблизости нет центров, которые его проводят. Михаил Дегтярев поручил отраслевым ведомствам оценить возможность появления таких центров в каждом удаленном районе. Было принято решение отправить автобус на ТО в Хабаровске, а пока детей будут отвозить в школу на машине районной администрации.

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