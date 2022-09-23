Школьники Хабаровского края прокатились по Амуру на яхте «Барон Корф» Фото: Правительство Хабаровского края

Воспитанники эколого-биологического и туристско-краеведческого центров Хабаровского края прокатились по Амуру на яхте «Барон Корф». Совершить речную прогулку смогли отличники учебы, победители и призеры краевых и всероссийских конкурсов и соревнований. Во время поездки дети познакомились друг с другом поближе и поделились успехами в экологической, волонтерской и спортивной деятельности.

- В спортивный туризм пришла три года назад и состою в сборной края. В июле на всесоюзных соревнованиях по спортивному туризму в Ленинградской области заняла первое место в личном зачете по краеведению. А уже в августе на первенстве России мы с командой заняли третье место на пешеходной дистанции, - рассказала Алиса Хамутенко, ученица хабаровской школы №10.

Во время речной прогулки также была проведена викторина - дети ответили на вопросы о народностях севера региона самом крупном острове в крае. На память о прогулке дети получили в подарок сборник книг дальневосточного писателя Всеволода Сысоева.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.