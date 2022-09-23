Казаки Хабаровского края примут участие в ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий Фото: Правительство Хабаровского края

Управление МЧС по Хабаровскому краю уже несколько лет сотрудничает с окружным казачьим обществом региона. В прошедшем заседании общественного совета при ГУ МЧС России по Хабаровскому краю участвовали представители правительства края, руководители окружного казачьего общества и атаманы региональных и городских казачьих обществ.

Первичные казачьи общества в перспективе могут принять участие в добровольной пожарной охране населенных пунктов, в том числе и отдаленных. Аттестованных членов казачьих обществ МЧС края готово привлекать к ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий.

- Предлагаю подготовить новое соглашение между региональным управлением МЧС России, Хабаровским окружным казачьим обществом и «Россоюзспасом». Мы за весну потушили более двух тысяч ландшафтных пожаров - палов. И большая роль в этом деле отводится добровольцам и казачьим обществам, - рассказал Александр Горохов, председатель комитета правительства края по гражданской защите.

Представители казачьих обществ также могут стать инспекторами ГИМС МЧС России.

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