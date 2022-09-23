Аллея памяти и славы откроется в Хабаровске 24 сентября Фото: Администрация Хабаровска

24 сентября в 11:00 на площадке перед ареной «Ерофей» состоится открытие «Аллеи памяти и славы», посвященной дальневосточным бойцам войск правопорядка, которые проявили мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны и в ходе военной спецоперации.

- В торжественной закладке аллеи поучаствуют военнослужащие и сотрудники регионального Управления Росгвардии, ветераны войск правопорядка, представители органов исполнительной власти, кадеты «Гвардейской смены». Они высадят саженцы деревьев разных пород и установят памятную доску, - рассказали в пресс-службе УФСВНГ РФ по Хабаровскому краю.

Мероприятие пройдет на территории арены «Ерофей», недалеко от первого заезда со стороны центра Хабаровска.

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