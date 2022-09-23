Житель Магадана напал на знакомую с ножом во время алкогольного застолья
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ранее судимый 46-летний житель Магадана распивал крепкие напитки со своей знакомой, когда между ними возникла ссора. Женщина начала нецензурно оскорблять знакомого, из-за чего он схватил лежащий рядом нож и несколько раз ударил ее.
- В результате женщина получила телесные повреждения, которые квалифицированы как вред здоровью средней тяжести, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
Действия мужчины расценили как умышленные. С учетом наличия у обвиняемого судимости и рецидива преступлений ему назначили наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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