Житель Магадана напал на знакомую с ножом во время алкогольного застолья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее судимый 46-летний житель Магадана распивал крепкие напитки со своей знакомой, когда между ними возникла ссора. Женщина начала нецензурно оскорблять знакомого, из-за чего он схватил лежащий рядом нож и несколько раз ударил ее.

- В результате женщина получила телесные повреждения, которые квалифицированы как вред здоровью средней тяжести, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Действия мужчины расценили как умышленные. С учетом наличия у обвиняемого судимости и рецидива преступлений ему назначили наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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