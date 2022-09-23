«Космическая» остановка появилась в Краснофлотском районе Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Еще одну остановку преобразили юные художники в Краснофлотском районе Хабаровска. На этот раз они изобразили космос с яркими звездами и планетами, которые неподвижно застыли посреди необъятного пространства. Такую картину теперь можно наблюдать на остановке «Депо-2».

- Хотим обратиться к жителям с просьбой бережно относиться к обновленным городским пространствам и сохранить то, что может прослужить долгие годы, - прокомментировали в комитете по управлению Краснофлотским районом.

Администрация обеспечивает подростков необходимыми материалами и инструментами для благоустройства остановок, а вот эскизы молодые художники придумывают сами.

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