«Космическая» остановка появилась в Краснофлотском районе Хабаровска
Фото: Администрация Хабаровска
Еще одну остановку преобразили юные художники в Краснофлотском районе Хабаровска. На этот раз они изобразили космос с яркими звездами и планетами, которые неподвижно застыли посреди необъятного пространства. Такую картину теперь можно наблюдать на остановке «Депо-2».
- Хотим обратиться к жителям с просьбой бережно относиться к обновленным городским пространствам и сохранить то, что может прослужить долгие годы, - прокомментировали в комитете по управлению Краснофлотским районом.
Администрация обеспечивает подростков необходимыми материалами и инструментами для благоустройства остановок, а вот эскизы молодые художники придумывают сами.
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