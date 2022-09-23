Сайт международного аэропорта Хабаровск перестал работать из-за хакерской атаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 сентября сайт международного аэропорта Хабаровск перестал работать. Пассажиры теперь не могут проверить статус своего рейса и воспользоваться онлайн-услугами перевозчика.

- В связи с хакерской атакой сайт международного аэропорта Хабаровск временно недоступен. Специалисты работают над устранением существующих проблем, - сообщили в администрации аэропорта.

Руководство компании приносит извинения клиентам за доставленные неудобства и просит соблюдать спокойствие. Пока неизвестно, сколько времени займет восстановление работы сайта, но специалисты обещают закончить в кратчайшие сроки. Все вопросы касательно статуса своего рейса можно задать по телефону 8 (4212) 26-32-68.

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