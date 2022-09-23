Семьи Хабаровского края с низкими доходами получат универсальное пособие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России выстраивает целостную систему поддержки семей с детьми, обеспечивая единую и комплексную адресную помощь с ранних сроков беременности женщины и по мере взросления ребенка.

- Поддержка затронет семьи, которые воспитывают около 10 миллионов детей, - сказал Михаил Мишустин, председатель Правительства России.

С 1 января 2023 года предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. В нем объединится ряд действующих мер соцзащиты: выплаты за рождение или усыновление ребенка и до достижения им трех лет, на детей от трех до семи и 8-17 лет. Помощь будет выдаваться и беременным женщинам с низким доходом при условии постановки на учет на раннем сроке.

Оформить новое пособие можно будет, подав заявление через портал оказания госуслуг, МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования.

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