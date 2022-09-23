Бурый медведь прошел мимо фермера в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае заметили бурого медведя. Животное прошло по лесу на Большом Уссурийском острове. Символ края увидел владелец фермерского хозяйства, содержащий огороды в этом месте.

Когда информация об увиденном звере появилась в публичном поле, люди забили тревогу: мол, медведя надо отловить, якобы он угрожает жизням дачников. На самом деле ничего такого в помине нет, животное заметили один раз, после чего его больше никто не видел.

- Никакой угрозы медведь не несет. Это его естественный ареал обитания. Охотоведы его не ищут и не планируют убивать. Он появился один раз в лесу, где у некоторых людей есть дачи. После этого его никто не видел. Он не нанес ущерба фермерскому угодью или людям, просто шел мимо, - рассказал «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края.

Все остаются в полном порядке: и люди, и медведи. Опасности жизням и здоровью местных огородников животное не несет.

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