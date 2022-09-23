В Хабаровске возобновит работу маршрут автобуса №107 \ Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске вновь запустят в работу пригородный автобус №107. Он ездит от автовокзала до села Казакевичево. В 2022 году госконтракт с перевозчиком закончился, и маршрут перестал работать. Его место занял автобус №177, который ездил по маршруту село Казакевичево - село Бычиха - Красная Речка. Пассажиры автобуса часто жаловались на несоблюдение водителями расписания движения. Поэтому в минтрансе Хабаровского края установили новый маршрут - №107 А.

- Установлен новый межмуниципальный маршрут регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу № 107 А. Он будет следовать по маршруту: «Автовокзал г. Хабаровск - Красная Речка - с. Бычиха - с. Казакевичево». Перевозчика определили по итогам нового открытого конкурса в сентябре этого года. В настоящее время он готовит автотранспорт для работы на маршруте и планирует начать движение с начала ноября, - рассказали в минтрансе Хабаровского края.

Также министерство выбрало перевозчика на новый маршрут №137 /А, который будет ездить по линии село Князе-Волконское - Хабаровск (остановка «Университет правосудия»). Этот маршрут будет возить студентов колледжей и техникумов в учебные заведения без пересадок.

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