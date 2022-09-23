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Происшествия23 сентября 2022 8:12

Пенсионерка из Магадана перевела более 30 тысяч рублей лжеплемяннику

69-летняя женщина откликнулась на просьбу «родственника» о помощи
Диана КАЦКО
Пенсионерка из Магадана перевела более 30 тысяч рублей лжеплемяннику

Пенсионерка из Магадана перевела более 30 тысяч рублей лжеплемяннику

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию Магадана с заявлением о мошенничестве обратилась 69-летняя местная жительница. Она рассказала, что с незнакомого номера ей позвонил человек, представившийся ее племянником. «Родственник» потерпевшей сообщил ей, что ему срочно нужны 37 тысяч рублей.

Пенсионерка перевела необходимую сумму на банковскую карту злоумышленника. После этого «племянник» перестал выходить на связь. Спустя некоторое время женщина позвонила своему родственнику, который сказал, что не звонил ей и не просил денег.

- Следователем городского отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданскому краю.

Максимальное наказание за данное преступление - до пяти лет лишения свободы.

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