Тревел-блогеры помогут развитию туризма на Дальнем Востоке Фото: ФОРСИ

В рамках Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток!» и форума «ProДФО» эксперты поговорили о развитии туризма на Дальнем Востоке с помощью масс-медиа и тревел-блогеров. Участники рассуждали, какой будет отрасль в ДФО, как интересно рассказать о местном отдыхе путешественникам и какие цифровые инструменты смогут увеличить поток туристов.

– Самое важное – это эмоции. Только они могут побудить к действию. За участником событий, который проживает уникальный опыт и делится им со зрителями, интереснее наблюдать. Чтобы продвигать тревел-блог, подумайте об эмоциях, которые вдохновят зрителей повторить ваш маршрут, – сказал Николай Табашников, лауреат госпремии Правительства России.

Значимый вклад в развитие туризма может внести Всероссийский конкурс «Дальний Восток. Земля Приключений». Участники в рамках конкурса видеороликов будут создавать контент о маршрутах для путешествий. Призовой фонд – три миллиона рублей.

Теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин отметил, что Хабаровскому краю нужен бренд и узнаваемый образ, чтобы у путешественников возникали правильные ассоциации с регионом. Массовый туризм обеспечивается по ряду критериев: история региона, архитектура, местная кухня и медиа, которые могли бы закрепить у обывателя образ края.

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