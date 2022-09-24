Руки загребущие, а ноги подкачали: укравший флакон духов хабаровчанин не смог убежать от охранника

Охранник магазина поймал грабителя, устроив погоню в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В одном из крупнейших парфюмерных магазинов Хабаровска бдительный охранник заметил мужчину, который взял со стеллажа упаковку туалетной воды, положил ее в карман куртки и направился к выходу. Но незаметно пронести добычу у него не получилось. Сотрудник магазина окликнул подозрительного покупателя, а тот перепугался и подался в бега.

- Охранник догнал беглеца около центрального рынка. Потом он сопроводил молодого человека обратно в магазин и вызвал полицию. Задержанным оказался 20-летний местный житель, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На грабителя завели уголовное дело, которое направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчина полностью признал свою вину.

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