Легковой автомобиль столкнулся с фурой на трассе в районе имени Лазо Фото: @dps_lazo27 Фото: Социальные сети

24 сентября примерно в 15:00 на трассе недалеко от села Владимировка в районе имени Лазо Хабаровского края произошла авария. Фура столкнулась с легковушкой, после чего вылетела за пределы дороги и наехала на ограждение. У иномарки сильно разбит перед, сработали подушки безопасности. На дороге разбросано множество осколков от кузова легковушки.

На месте аварии работают сотрудники ДПС и скорая помощь Фото: @dps_lazo27 Фото: Социальные сети

По словам очевидцев, на место помчались скорая и пожарные. Сотрудники ДПС уже прибыли. Они опрашивают свидетелей аварии и устанавливают причины произошедшего и виновника. Информации о пострадавших пока не поступало. Предварительно, все остались живы.

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