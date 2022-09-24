Ярмарка выходного дня в Хабаровске закроется через месяц Фото: Правительство Хабаровского края

Каждые выходные у арены «Ерофей» в Хабаровске разворачивается ярмарка, где местные сельхоз производители предлагают жителям города натуральную фермерскую продукцию. С наступлением прохлады летние овощи и фрукты начали постепенно пропадать с прилавков, а им на смену пришли «борщевые наборы».

- В самом разгаре сезон заготовок. Впереди еще восемь торговых дней, поэтому все успеют купить местную продукцию. Ждем вас каждые выходные, - обратился к хабаровчанам Константин Могильный, глава регионального центра инжиниринга краевого сельхоз фонда.

Позади уже 42 торговых дня, за время которых фермеры успели продать около 120 тонн продукции на 18,5 миллионов рублей.

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