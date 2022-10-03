Молодежь Хабаровского края приняла участие в тренинге по генерации бизнес-идей Фото: Правительство Хабаровского края

Молодые люди из Хабаровска и всего региона, которые хотят открыть свой бизнес, посетили тренинг. Им рассказали, как правильно формировать и генерировать идеи для начала своего дела. В программу входил четырехчасовой интенсив, после которого у участников получилось сформировать готовую к реализации бизнес-идею. К участникам из Москвы приехала Ольга Булгакова, основатель и гендиректор крупной компании, продюсер и режиссер проектов в сфере креативных индустрий. Она рассказала секреты и тонкости разработки предпринимательских проектов. После генерации идей прошла их защита и оценка.

- Центр молодежного предпринимательства помогает реализовывать ваши бизнес-идеи. У участников есть возможность пройти обучение по программам Корпорации МСП «Школа предпринимательства» для действующих предпринимателей и «Азбука предпринимательства» для начинающих и потенциальных предпринимателей. Закончившим обучение предоставляется возможность разработать свой проект и принять участие в грантовом конкурсе. Победители могут получить до 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов, - сказала Амалия Шихалева, представитель Правительства Хабаровского края.

Подробности об участии в проекте можно узнать в Центре развития молодежного предпринимательства «Краевого центра молодежных инициатив». Он находится на Гоголя, 21Б.

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