Хабаровский край примет участие в Российском движении детей и молодежи Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошла встреча представителей Российского движения школьников (РДШ, - прим. ред.) в ДФО. В ней приняли участие больше 300 активистов из Амурской и Сахалинской областей, ЕАО, Бурятии, Приморского, Забайкальского и Хабаровского краев. В течение пяти дней они проходили обучение в краевом детском центре «Созвездие». Одной из тем слета стало создание Российского движения детей и молодежи (РДДМ, - прим. ред.), вопросы его интеграции и взаимодействия с РДШ.

- Возглавляет наблюдательный совет движения Президент России Владимир Путин. Участниками смогут стать дети от шести лет, а организацию их воспитания и досуга будут осуществлять взрослые наставники, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Педагоги и кураторы региональных отделений РДШ обсудили этапы становления нового движения. Участники предлагали свои идеи по организации работы РДШ. Уже в декабре состоится съезд, в котором примут участие представители всех регионов России. В рамках встречи примут окончательные решения о названии, возрасте участников и атрибутах организации.

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