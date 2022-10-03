Полиция Хабаровска задержала мужчину, который находился в федеральном розыске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Полицейские задержали 34-летнего хабаровчанина, который находился в федеральном розыске. Предварительно было установлено, что мужчина под видом посетителя приходил в офисы разных компаний, где присматривал себе жертв. Он подмечал оставленные без присмотра сумки, кошельки, смартфоны, и когда понимал, что за его действиями никто не наблюдает, похищал их и скрывался.

- В СТО на Бикинской из шкафчика работника компании подозреваемый похитил 24 тысячи рублей. В компании по аренде машин он украл 60 тысяч, - рассказали в УМВД России по хабаровскому краю.

В федеральный розыск мужчину объявили по подозрению в грабеже. В феврале он украл сумку у клиентки творческой студии на Доватора. Женщина оставила ее рядом со стойкой администратора на несколько минут, а когда оглянулась, то заметила, как мужчина прячет ее вещи под куртку и выходит из помещения. Ущерб она оценила в пять тысяч рублей. Спустя два дня полицейские нашли и задержали подозреваемого, но во время следствия он скрылся.

На мужчину завели уголовные дела по статьям о грабеже. Его заключили под стражу до окончания следствия.

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