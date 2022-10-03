Михаил Дегтярев: военком Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности Фото: Правительство Хабаровского края

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Сергеевич Лайко отстранен от занимаемой должности. Об этом на заседании оперштаба объявил губернатор Михаил Дегтярев. По словам главы региона, это не повлияет на выполнение задач, которые поставлены президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что накануне глава страны напомнил – частичная мобилизация должна касаться, прежде всего, граждан, которые проходили службу в ВС, имеют соответствующие военно-учетные специальности и опыт. Владимир Путин потребовал исправить все ошибки, допущенные в рамках призыва.

- Хабаровчанин Виталий Доренко, который в одиночку воспитывает дочь-инвалида, был ошибочно призван во время частичной мобилизации. Сегодня мужчина уже вернулся домой, где он нужен не меньше, чем на передовой. Подчеркну, что частичная мобилизация касается только категорий граждан, которые утверждены минобороны России и Президентом. Все факты перегибов должны пресекаться, - сказал Михаил Дегтярев.

По словам губернатора, за 10 дней повестки получили и прибыли в военкоматы несколько тысяч жителей Хабаровского края. Из них около половины вернули домой, так как они не соответствовали критериям отбора для поступления на военную службу по контракту. Призыв в крае продолжается.

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