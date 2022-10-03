В Хабаровске объявили победителей первого Международного фестиваля «Анимур» Фото: Правительство Хабаровского края

Итоги первого Международного фестиваля анимационного кино «Анимур» подвели в Хабаровске. Гран-При получила картина российского режиссера Екатерины Ганах «Плевое дело». Ее зрителями стали больше шести тысяч человек. Дипломы фестиваля получили 10 участников. Среди них были и хабаровчане: Константин Бездудный за фильм «Край чудес» и Владимир Томин за работу с картиной «Жара».

— Мы особенно ценим качественные работы региональных студий. У «Анимура» определенно есть узнаваемый восточный акцент, что было отмечено жюри, — сказала Алена Сычева, программный директор фестиваля, представитель Минкультуры РФ и Союза кинематографистов России.

У Хабаровска есть перспектива стать столицей анимационного кино в ДФО. В сегодняшних условиях Азия - приоритетный рынок для российских мультфильмов.

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