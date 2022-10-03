Следком ищет обманутых дольщиков ЖК «Ленинградский»
Фото: Правительство Хабаровского края
Следственное управление ищет дольщиков, которые пострадали от махинаций застройщика ЖК «Ленинградский». Хабаровчан, которые не были признаны потерпевшими по уголовному делу, просят в ближайшее время обратиться к следователю, чтобы оформить их статус.
- По этому вопросу нужно обращаться в следственное управление по адресу Уссурийский бульвар, 5 или по номеру телефона 8-914-198-82-90, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Напомним, что троих жителей Хабаровска обвинили в мошенничестве с деньгами дольщиков ЖК «Ленинградский». В общей сложности они украли 341 миллион рублей.
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