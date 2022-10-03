В Хабаровске детям покажут постановки Пермского кукольного театра Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске в рамках обменных гастролей свои спектакли покажет Пермский кукольный театр. Как сообщили в пресс-службе правительства края, дети увидят постановки «Три поросёнка», «Сказки Пушкина» и «Саша и монстрики». Хабаровский театр в свою очередь презентует в Перми «Дедушкины сказки», «Сказку о потерянном времени» и «Волшебное кольцо».

— Наши постановки радуют зрителей по всей России. Недавно Хабаровский театр драмы вернулся с гастролей в Брянске, в октябре Театр драмы Комсомольска-на-Амуре отправится в Благовещенск, - рассказали в министерстве культуры края.

Такие обменные гастроли благоприятно влияют на местных артистов. Как рассказал Юрий Ермошкин, глава минкульта, хабаровчанам рукоплещут в других регионах. Гастроли Пермского театра проходят с 1 по 9 октября. Купить билеты можно также по «Пушкинским картам».

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