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Дом. Семья3 октября 2022 9:10

Косатку, выброшенную на побережье Охотского моря, спасают в Хабаровском крае

Хищнику помогли сотрудники местного рыбоперерабатывающего завода
Оксана ШЕМЕТОВА
Косатка на берегу Фото: скриншот из видео

Косатка на берегу Фото: скриншот из видео

В сети распространили видеоролик, на котором крупная косатка оказалась выброшенной на побережье Охотского моря. Хищника увидели сотрудники рыбозавода и попытались помочь животному. Изначально косатка казалась мертвой, однако люди начали обливать ее водой, после чего животное стало подавать признаки жизни.

Редакция «КП-Хабаровск» направила запросы по поводу происшествия, и пока ожидает ответа, продолжает следить за ситуацией. Как сообщают паблики, косатка не смогла бы вернуться на глубину, если бы не помощь работников завода и прилив.

В прошлом году похожая ситуация произошла в Магаданской области. Здесь животное, не успевшее уйти в море вместе с сородичами, спасали также поливая водой из ведер.

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