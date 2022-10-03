Косатку, выброшенную на побережье Охотского моря, спасают в Хабаровском крае

Косатка на берегу Фото: скриншот из видео
В сети распространили видеоролик, на котором крупная косатка оказалась выброшенной на побережье Охотского моря. Хищника увидели сотрудники рыбозавода и попытались помочь животному. Изначально косатка казалась мертвой, однако люди начали обливать ее водой, после чего животное стало подавать признаки жизни.
Редакция «КП-Хабаровск» направила запросы по поводу происшествия, и пока ожидает ответа, продолжает следить за ситуацией. Как сообщают паблики, косатка не смогла бы вернуться на глубину, если бы не помощь работников завода и прилив.
В прошлом году похожая ситуация произошла в Магаданской области. Здесь животное, не успевшее уйти в море вместе с сородичами, спасали также поливая водой из ведер.
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