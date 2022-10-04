Вой сирен отменяется: проверка систем оповещения в Хабаровском крае не состоится

Проверку систем оповещения о ЧС отменили в Хабаровском крае Фото: Администрация Хабаровска

Накануне жителям Хабаровского края объявили о грядущей проверке систем оповещения о ЧС. 5 октября во всех населенных пунктах региона должны были сработать сирены, а эфиры теле- и радиотрансляций прерваться на «срочное сообщение». Но за день до проверки ее решили отменить.

- Проверка системы оповещения 5 октября не состоится, - сказали в правительстве Хабаровского края.

Причины отмены не сообщаются. Напомним, что в прошлый раз сирены должны были сработать в июле этого года, но и в тот раз проверку систем оповещения о ЧС отменили.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.