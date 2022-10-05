Молодежь Хабаровского края научат развивать проектное мышление Фото: Правительство Хабаровского края

С 4 по 5 октября в Хабаровске проходит форум «Проектная Культура». Мероприятие проводят в виде образовательных, просветительских и практических занятий, которые направлены на развитие проектного мышления и навыков у молодых людей.

- Мы все чаще говорим про проекты, которые молодежь нашего края может реализовать. Для этого инициативной молодежи предоставляется грантовая поддержка. Но прежде чем приступать к воплощению задуманного, нужно проект разработать. Для этого необходима идея и умение правильно ее оформить в тот самый проект. Поэтому мероприятия, как этот форум, помогают привлечь к работе молодых людей, готовых воплощать свои задумки в действующие и полезные новшества, - сказала Амалия Шихалева, и.о. председателя комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края.

В мероприятии принимают участие специалисты отрасли молодежной политики, студенты и все те, кого интересует социальное проектирование.

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