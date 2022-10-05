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Происшествия4 октября 2022 23:53

Пообещал выгодно продать машину: мужчина провернул аферу с чужим авто на миллион рублей

Суд Хабаровска вынес приговор мужчине, незаконно продавшему чужой автомобиль
Александра ЯВИЩЕНКО
Суд Хабаровска вынес приговор мужчине, незаконно продавшему чужую машину

Суд Хабаровска вынес приговор мужчине, незаконно продавшему чужую машину

Фото: Дмитрий БРУШКО

Спустя год разбирательств суд вынес приговор 38-летнему жителю Приморского края, который обманул хабаровчанку на 1,2 миллиона рублей. Прошлым летом женщина обратилась к нему за помощью с продажей машины. Владелица авто хотела заключить выгодную сделку, но понимала, что самостоятельно сделать это не сможет. Она передала машину своему доверенному лицу для предпродажной подготовки. Мужчина должен был опубликовать объявления о продаже на выставочной площадке.

Получив ключи и бумаги на авто, аферист незаконно оформил договор купли-продажи машины с клиентом от имени настоящей владелицы. Ущерб составил больше 1,2 миллиона рублей.

- Во время предварительного следствия машину удалось вернуть хозяйке. На мужчину завели уголовное дело и передали в суд. После рассмотрения ему был вынесен приговор в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Пока приговор не вступил в законную силу.

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