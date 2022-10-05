Пообещал выгодно продать машину: мужчина провернул аферу с чужим авто на миллион рублей

Суд Хабаровска вынес приговор мужчине, незаконно продавшему чужую машину Фото: Дмитрий БРУШКО

Спустя год разбирательств суд вынес приговор 38-летнему жителю Приморского края, который обманул хабаровчанку на 1,2 миллиона рублей. Прошлым летом женщина обратилась к нему за помощью с продажей машины. Владелица авто хотела заключить выгодную сделку, но понимала, что самостоятельно сделать это не сможет. Она передала машину своему доверенному лицу для предпродажной подготовки. Мужчина должен был опубликовать объявления о продаже на выставочной площадке.

Получив ключи и бумаги на авто, аферист незаконно оформил договор купли-продажи машины с клиентом от имени настоящей владелицы. Ущерб составил больше 1,2 миллиона рублей.

- Во время предварительного следствия машину удалось вернуть хозяйке. На мужчину завели уголовное дело и передали в суд. После рассмотрения ему был вынесен приговор в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Пока приговор не вступил в законную силу.

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