Отопительный сезон начался в Комсомольске-на-Амуре 4 октября Фото: Евгения ГУСЕВА

Отопительный сезон в Комсомольске начался 4 октября. С самого утра тепло начали подавать в школы и детсады. К вечеру отопление включили уже во всех образовательных учреждениях. На очереди – другие социально значимые организации и жилые дома.

- Сегодня, 5 октября, с 8:00 началось подключение многоквартирных домов. В течение следующих трех дней отопление дадут во всех 1,5 тысячи МКД Комсомольска, - рассказали в администрации города.

Теплотрассы в городе полностью готовы к работе, но одновременно подать тепло во все дома невозможно, так как это перегрузит сеть.

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