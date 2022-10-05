Количество проверок бизнеса снизилось в 10 раз из-за моратория в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае действует мораторий на проверки бизнеса, который был объявлен в связи с введенными против России санкциями. Это позволило сократить число контрольных мероприятий минимум в 10 раз.

- С марта в регионе отменили 154 плановых проверки. Еще 112 были пройдены предпринимателями по ускоренной схеме, - рассказали в главном управлении регионального госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского края.

Вместе с мораторием в регионе ускорили выдачу предпринимателям разрешений на ведение бизнеса. По новой схеме работы было продлено 132 разрешения, 614 лицензий и выдано 900 документов.

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