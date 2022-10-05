Оставили людей без интернета: четверо мужчин пойдут под суд за кражу кабеля в Хабаровском крае

Четырех жителей Хабаровского края осудят за кражу интернет-кабеля в поселке Заветы Ильича Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Представитель Интернет-провайдера обратился в полицию Советской Гавани с заявлением о краже кабеля. Неизвестные вырезали больше 150 метров проводов, из-за чего многие жители поселка Заветы Ильича остались без интернета. Ущерб организация оценила в 120 тысяч рублей.

- Один из причастных к краже кабеля был задержан с поличным. При себе у него была часть украденных проводов и набор слесарных инструментов, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержанным оказался 47-летний мужчина. К преступлению он привлек трех своих знакомых возрастом 33, 34 и 59 лет. Сообщники проникали в кабельные колодцы и вырезали провода. После этого мужчины обжигали изоляцию и сдавали оставшийся металл в пункты приема вторсырья. Установлена причастность обвиняемых к шести эпизодам похищения кабеля. Уголовное дело в отношении мужчин передано в суд Советской Гавани для рассмотрения.

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