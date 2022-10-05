Работы хабаровских архитекторов и строителей отметили Золотым знаком Фото: Правительство Хабаровского края

В России завершился ХХХ Международный фестиваль «Зодчество». На конкурсе «Регионы России» в номинации «Развитие территорий и градостроительных решений» край представил уже воплощенные в жизнь проекты. Архитекторы и строители, которые принимали участие в их реализации, были удостоены высшей награды – Золотого знака.

- Мы представили 47 объектов, из них - восемь исторических зданий. Мы показали, как они вписаны в современный ландшафт Хабаровска. Жюри высоко оценило наши проекты. Интерес к экспозиции проявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Он познакомился с проектами, реализованными в отдаленных районах нашего региона, - сказал Александр Селеменев, главный архитектор Хабаровского края.

На конкурсе также были представлены проекты, которые находятся на стадии разработки, и те, что уже строятся. Жюри презентовали результаты реконструкции площади Блюхера и Дома офицеров в Хабаровске. Также в экспозицию региона вошли спортивные комплексы: Региональный центр развития спорта в Комсомольске, физкультурно-оздоровительные комплексы с катком в Николаевске, Комсомольске и Амурске. На суд представили и жилые комплексы «Вершины», «Культура», «RIVERDAY» и другие.

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