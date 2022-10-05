Юрий Марфин назначен исполняющим обязанности ректора ТОГУ в Хабаровске Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

5 октября в правительстве Хабаровского края Петр Кучеренко, замминистра науки и высшего образования РФ, представил исполняющего обязанности ректора Тихоокеанского госуниверситета (ТОГУ, - прим. ред.). На должность назначен Юрий Марфин, доктор химических наук, выпускник Ивановского государственного химико-технологического университета.

- Я обсуждал кандидатуру нового ректора в Москве с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Рад, что Юрий Сергеевич согласился на переезд, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Юрий Марфин руководит проектами Научного фонда и фонда фундаментальных исследований России. Также он стал победителем в полуфинале конкурса «Лидеры России».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.