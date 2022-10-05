Михаил Дегтярев проверил готовность ТЭЦ к отопительному сезону Фото: Вячеслав Реутов

Глава региона побывал на хабаровской ТЭЦ-3, чтобы лично убедиться в готовности электростанции к началу отопительного сезона. Михаил Дегтярев вместе с Константином Ильковским, гендиректором АО «ДГК», осмотрели турбинный цех и ремонтную площадку турбогенератора №3, где сейчас рабочие меняют электрофильтры, побывали в блочном щите управления агрегатами энергоблока.

- Развитие энергетического комплекса – важная часть работы по созданию комфортных условий проживания в крае. Для этого нужно строить новые объекты энергетики и расширять действующие мощности. В Хабаровске идет строительство ТЭЦ-4 на природном газе. Она позволит заменить устаревшее оборудование ТЭЦ-1 и обеспечить необходимый резерв мощности, - сказал Михаил Дегтярев.

В этом году регион основательно подготовился к наступлению холодов. На бесперебойную работу оборудования в отопительный сезон 2022-2023 было выделено 27 миллиардов рублей. Сейчас подготовка в крае почти закончилась. 422 котельных и свыше 50 ДЭС готово обеспечивать теплом жителей региона. Капремонт 119 дизель-генераторов уже выполнен, проинспектировано и подготовлено к работе около 700 трансформаторных подстанций, 63 километров теплотрасс, больше 300 километров линий электропередачи. Проводится замена деревянных дизель-электростанций. Вместо них оборудуют новые модульные аппараты.

- В следующие два года этот вопрос будет полностью закрыт. Мы заменим оставшиеся 11 устаревших дизельных электростанций на сумму 174 миллионов рублей.

Глава региона уверен, что отопительный сезон в крае пройдет без сбоев.

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