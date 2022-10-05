Праздник для детей с ДЦП устроили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Яркий праздник подарили детям с церебральным параличом (ДЦП, - прим. ред.) во время мероприятия «Твори добро», который прошел в региональном ресурсном центре для людей с расстройствами аутистического спектра. Событие было приурочено Международному дню ДЦП, который проходит во всем мире каждую первую среду октября. Его цель – привлечь внимание общественности к проблемам людей с таким диагнозом.

- Пять лет назад вместе с центром соцработы «Диалог» мы решили устроить праздник для детей и родителей. Когда все познакомились, стало понятно, что такое общение им необходимо. Теперь мы вместе проводим новогодние утренники, отмечаем День защиты детей, выезжаем на природу, - сказала Анна Тулина, представитель АНО «Крылья надежды».

Во время мероприятия устроили мини-концерт с песнями, танцами и фокусами, лазерным и шоу мыльных пузырей. Дети также поиграли с дрессированными собаками, которых привели волонтеры.

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