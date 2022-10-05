Учительница из Хабаровского края стала призером конкурса «Учитель-дефектолог России-2022» Фото: Правительство Хабаровского края

Учительница из города Бикина Хабаровского края Нина Туленко заняла второе место в номинации «Дефектолог года» в конкурсе «Учитель-дефектолог России – 2022». Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, педагог работает по профессии в местной школе-интернате №10. Итоги всероссийского конкурса подводили в Москве, там же состоялась церемония закрытия конкурса.

- Педагог прошла целый ряд испытаний – продемонстрировала свое мастерство в деловых играх, решила профессиональные задачи в конкурсе кейсов и провела открытое занятие для детей с ограниченными возможностями здоровья, - сообщили в правительстве Хабаровского края.

5 октября финалисты конкурса побывают на обучающих мероприятиях, где мастер-классы дадут ведущие дефектологи России. После этого состоится награждение лауреатов конкурса «Учитель года России», которое пройдет в Кремлевском дворце.

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