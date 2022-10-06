Заболеваемость ОРВИ снижается в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В последние недели в Хабаровске медики регистрировали тысячи заболевших ОРВИ. По сравнению с предыдущим периодом, на прошлой неделе число пациентов уменьшилось на 1056 человек

- Полностью доверять этим цифрам мы не можем. При легких формах ОРВИ больные часто не обращаются к врачу. Общий уровень заболеваемости сейчас превышает эпидпорог на 18,7%. Этот же показатель среди взрослых и подростков старше 15 лет, что составляет 1874 заразившихся, остается на 81,5% выше нормы, - сказала Екатерина Царева, представитель управления по физкультуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска.

В больницах с ОРВИ лежат 57 человек: 33 взрослых и 24 ребенка. Тяжелобольных пациентов среди них нет. Грипп в Хабаровске также не зафиксирован. А вот число заразившихся внебольничной пневмонией не уменьшается. На прошлой неделе она диагностирована у 107 человек. Больше всего заболевших среди людей старше 65 лет – их 34. На втором месте по заболеваемости – дети до двух лет. Таких пациентов сейчас 22.

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