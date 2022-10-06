Больше 200 мешков мусора и 50 кубометров песка убрали с дорог Хабаровска Фото: Василий Вахрин

За последние сутки на улицах Хабаровска работало 53 единицы уборочной техники. В ночь со среды на четверг дороги города убирали 10 спецмашин. За прошедший день рабочие собрали 201 мешок мусора и 50 кубометров песка с другими отходами.

В администрации города рассказали о работе по другим направлениям. За сутки за неправильную парковку было эвакуировано 19 машин, случилось 32 аварии и один пожар. Сегодня без горячей воды в Хабаровске остаются три дома из-за ремонта магистралей. Служба «скорой помощи» отработала 660 вызовов.

На городские маршруты вышла 531 единица общественного транспорта: 28 трамваев, 15 троллейбусов и 488 автобусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.