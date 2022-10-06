ТОР «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск» объединят и расширят под новый проект Фото: Правительство Хабаровского края

Три территории опережающего развития (ТОР – прим. ред.) – «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск» – объединят в одну. Эту инициативу Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ, - прим. ред.) поддержали участники заседаний Наблюдательных советов ТОР Хабаровского края. Цель изменений – увеличить эффективность преференциального режима.

- Объединение позволит, в первую очередь, оперативней решать вопросы строительства объектов инфраструктуры и обеспечить эффективное использование средств на их создание. Мы сможем быстрее и без долгих проволочек принимать решения по возмещению затрат резидентам на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, - сказала Ирина Серова, директор «КРДВ Хабаровск».

Общий объем инвестиций по проектам резидентов на трех ТОР превышает 202 миллиарда рублей. Бюджетное финансирование составило 13,4 миллиардов.

В ходе наблюдательного совета было согласовано расширение границ ТОР «Хабаровск» под новый инвестпроект – индустриальный парк «Вектор». Инвестор планирует создать единую площадку для производства продукции для строительных отраслей. Это уже пятое расширение границ, согласованное участниками совета в 2022 году. Благодаря этим решениям новые резиденты реализуют свои проекты и вложат в экономику региона около115 миллиардов рублей, создав при этом больше 2,5 тысяч рабочих мест.

Сейчас на трех ТОР 88 резидентов реализуют проекты на сумму 202,4 миллиарда рублей. Из них фактически вложено 76,1 миллиард (38% от заявленного объема). 35 проектов уже реализовано.

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