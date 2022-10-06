Тротуар в селе Хабаровского края отремонтируют на сэкономленные деньги по нацпроекту «БКД»

В селе Скворцово отремонтируют тротуар, протяженностью 420 метров Фото: Правительство Хабаровского края

Часть денег, выделенных Хабаровскому краю в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», удалось сэкономить. Благодаря высвободившейся сумме в селе Скворцово Хабаровского района отремонтируют тротуар. Пешеходную зону обновят на улице Центральной.

- В селе отремонтируют тротуар, протяженностью 420 метров. На эти цели будет заключен контракт в размере почти 3,7 миллионов рублей, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Отметим, что работы в рамках нацпроекта в Хабаровском районе закончились раньше времени. За этот год было отремонтировано 20 участков дорог общей протяженностью 16,5 километров.

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