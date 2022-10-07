Пять выстрелов за шантаж: пенсионер из Хабаровска застрелил знакомого из-за угроз

В Хабаровске мужчина убил знакомого из-за угроз и отказа возвращать деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

70-летний хабаровчанин обвиняется в убийстве знакомого, которое произошло в 26 мая этого года. По версии следствия, мужчины распивали алкоголь в доме подозреваемого на территории СНТ «Пионер-3». Перебрав со спиртным, знакомые начали ссориться.

- Гость сообщил, что не собирается отдавать деньги, которые он ранее занял у товарища. Он пригрозил рассказать полиции об оружии, которое незаконно хранил владелец дома, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На угрозы пенсионер отреагировал остро. Он достал пистолет и выпустил пять пуль в шантажиста, попав ему в грудь и живот, от чего тот умер на месте.

- Мужчина выстрелил в гостя из незаконно хранящегося у него оружие. Пистолет он получил от отца, но не передал его в полицию, как этого требует закон, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

На пенсионера завели уголовное дело. Следствие длилось несколько месяцев. Все это время он находился под арестом. Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд для рассмотрения. Сам обвиняемый вину признал полностью.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.