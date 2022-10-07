В психиатрической больнице Хабаровска произошел пожар Фото: предоставлено "КП" - Хабаровск"

В Хабаровске днем 7 октября в здании краевой клинической больницы на Кубяка, 2 Б, произошел пожар. В распоряжении редакции имеется видеоролик с места происшествия, где видно, как пожарные работают на месте ЧП. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, огонь был оперативно ликвидирован, пострадавших нет.

- Пожар произошел в помещении амбулатории, возгорание произошло в рабочем кабинете. Площадь пожара составила три квадратных метра. В настоящее время причина возгорания выясняется, предположительно – короткое замыкание. В пожаре никто не пострадал, - рассказали в МЧС.

Во время происшествия массовую эвакуацию людей из клиники проводить не пришлось. Пожарные потушили возгорание и завершили все работы за 20 минут.

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